Горняк22: На шахте «Алардинская» запустили самую длинную в Распадской угольной компании лаву

На шахте «Алардинская» В Кемеровской области завершился перемонтаж добычного комплекса. Введена в эксплуатацию новая лава с запасами 2,3 млн тонн коксующегося угля.

Длина лавы 6-1-23 составляет 340 метров, что больше предыдущей на 120 метров. С этим связаны особенности монтажа механизированного комплекса: секции частично перевезли из отработанной лавы 6-1-22 под землей, частично — по поверхности. Всего установили 198 секций, из них 128 новые. Вложения компании составили 2,3 млрд рублей.

В качестве выемочной машины применяется надежный и хорошо зарекомендовавший себя высокопроизводительный выемочный комбайн. Для безопасной угледобычи на поверхности установлен газоотсасывающий вентилятор. По газодренажным выработкам смонтирован газоотводящий трубопровод диаметром 1400 мм, что увеличило пропускную способность по отводу метана из выработанного пространства. Это позволило сделать схему проветривания выемочного участка более надежной. В рамках реализации экологической программы на шахте работают установки по утилизации метана.

Отработка запасов в лаве займет 7 месяцев. Добывать уголь будет коллектив участка № 1 под руководством начальника Валерия Кузнецова и бригадира Алексея Комракова.

Шахта «Алардинская» единственная в РУК добывает коксующийся уголь марки КС, пользующийся высоким спросом у металлургических предприятий.

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