Горняк22: На орском «Механическом заводе» в Оренбургской области запустили новое производство

Завод, известный выпуском продукции для оборонной промышленности, активно осваивает производство продукции гражданского назначения.

27 августа запущен в промышленную эксплуатацию новый цех чугунного литья с индукционным плавильным комплексом. Его продукция имеет широкое применение: в машиностроении, производстве военной продукции, коммунальном хозяйстве, автомобилестроении и других отраслях промышленности.

В проект нового производства компания вложила больше 80 млн рублей. В цеху установлено новое оборудование, которое может обеспечить 7 тысяч тонн литья и производство широкой линейки продукции. В перспективе комплекс чугунного литья обеспечит порядка 150 новых рабочих мест.

Отливка на предприятии может являться как конечным продуктом (пример — анкер скрепления рельсового пути), так и заготовкой для последующих операций по механической обработке — как в случае с тормозными дисками автомобилей, корпусами конфорок для бытовых плит и так далее

Договоры на поставку продукции нового комплекса уже заключены с несколькими компаниями из Кирова, Костромы и Кургана. Выход на проектную мощность позволит заводу увеличить объем товарной продукции на сумму около 0,8 млрд рублей.

Сегодня на «Механическом заводе» работают 1600 орчан, средняя зарплата — более 40 тысяч рублей (с прошлого года она выросла почти на 10 процентов).

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