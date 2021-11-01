Горняк22: На Онежском ССЗ заложен пятый краболов для ГК «Русский краб»

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась закладка киля пятого краболова проекта 5712LS. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Русский краб», которая является заказчиком серии.

Как отметил генеральный директор ГК «Русский краб» Александр Сапожников, строящиеся краболовы должны обеспечить новый уровень производительности, безопасности и комфорта для экипажей: «Мы работаем над этим, тщательно доводим проект до требуемых параметров эффективности».

Первый краболов-живовоз проекта 5712LS был заложен на Онежском ССЗ в июне 2020 года. В настоящее время на судне завершена работа по детализации основных технических решений новой системы хранения, системы погрузки и выгрузки краба. До конца года планируется установить пропульсивный комплекс, руль и рулевое устройство, рефагрегаты системы RSW. Серия краболовов строится в рамках государственной программы инвестиционных квот.

В соответствии с требованиями к локализации судового оборудования для новых краболовов выбраны системы электроснабжения, оборудование топливных систем, систем пожаротушения, сигнализации, питьевой воды, а также корпусные материалы, кабельная продукция, лакокрасочные материалы и изделия корпусного насыщения российского производства, отмечают в ГК «Русский краб». Напомним, в рамках программы инвестквот по заказу ГК «Русский краб» будут построены десять судов для добычи краба. На Онежском ССЗ строятся семь краболовов-живовозов проекта 5712LS. Три краболова-процессора с фабриками для переработки улова проекта 5712P заказаны Окской судоверфи.

Судно для добычи краба проекта 5712LS — справка Разработчик проекта — «Дамен Инжиниринг» Длина — 57,7 м

Ширина — 12,6 м



Автономность — 40 сут.



Скорость полного хода — 12,6 уз



Мощность главного двигателя — 1620 кВт



Мощность носового подруливающего устройства — 400 кВт Экипаж — 20-24 чел.



Емкость по живому крабу — 120 тонн

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