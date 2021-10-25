ГОРНЯК22 26.10.2021
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Горняк22: На Московском НПЗ завершена модернизация установки переработки тяжелых нефтяных фракций

Горняк22
19 часов Ago

Московский НПЗ «Газпром нефти» завершил модернизацию установки переработки тяжелых нефтяных фракций. Выполненные работы позволили увеличить производство светлых нефтепродуктов, в том числе на 0,75% повысить годовой выпуск дизельного топлива, включая современные зимние сорта. Проект реализован в рамках комплексной программы модернизации Московского НПЗ, которую «Газпром нефть» ведет с 2011 года.

Производительность установки возросла на 50% благодаря проведенным работам. Специалисты обновили насосное, теплообменное оборудование и систему воздушного охлаждения. Подключены современная противоаварийная защита и цифровая система управления технологическим процессом.

«Постоянное усовершенствование действующих установок — это важная часть модернизации Московского НПЗ. Современные технологии, новое оборудование, повышение уровня автоматизации позволяют планомерно повышать эффективность и экологичность производства», — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Справка

«Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ. В рамках первого этапа программы были построены и модернизированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства.

Сейчас продолжается реализация второго этапа, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.

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