Горняк22: На Ладоге открылся комбинат деревянного домостроения

Первая очередь завода по производству строительных конструкций и комплектов готовых зданий на основе панелей из перекрестно-клеенной древесины (CLT) открылась в посёлке Аврово Волховского района Ленобласти, общий бюджет инвестиционного проекта составляет 5,1 миллиарда рублей.

Реализацией проекта занялся «Ладожский ДСК» совместно с компанией ООО «ПК Ладога Еврострой». Этот материал для панелей был запатентован в 2009 году.

Первая очередь завода составляет 120.000 кубометров конструкционного материала, что позволит предприятию войти в тройку производителей панелей. Всего завод способен будет выпускать 167 тысяч кубометров элементов домостроения, что позволит ему стать мировым лидером. Запланировано, что мощности завода позволят обеспечить строительство порядка 400 тысяч квадратных метров жилых и промышленных зданий и сооружений в год.

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