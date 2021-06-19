ГОРНЯК22 21.06.2021
Хорошие новости

Горняк22: На Курской АЭС-2 начали возведение второй самой высокой в России градирни

Горняк22
2 дня Ago

На площадке сооружения Курской АЭС-2 приступили к монтажу колонн основания башенной испарительной градирни энергоблока № 2. Специалисты АО «Концерн Титан-2» установили восемь из ста железобетонных колонн наклонной колоннады. Это будет вторая самая высокая в России градирня — 179 метров.

«Используя опыт монтажа наклонной колоннады градирни на первом энергоблоке, мы оптимизируем процесс и сроки производства аналогичных работ на градирне энергоблока № 2. Практически в два раза сократили время монтажа одной колонны: в среднем за 11-часовую смену специалисты монтируют по 2 колонны. Все 100 колонн по окружности кольцевого фундамента планируем смонтировать до конца августа», — отметил начальник Управления капитального строительства Курской АЭС-2 Алексей Булдыгин.

В связи со сложностью выполняемых работ монтаж выполняется только в дневную смену. Установка каждой колонны высотой 13,6 метра и массой 20 тонн сопровождается геодезической съемкой, в ходе которой с точностью до миллиметра регулируется высота и угол наклона колонны.

ГОРНЯК22 21.06.2021

На фото: стоящаяся градирня энергоблока № 1.

Наклонная колоннада градирни выполняет две основные функции: воспринимает нагрузку от оболочки вытяжной башни и передает ее на фундамент, а также обеспечивает беспрепятственный доступ воздуха для эффективного охлаждения циркулирующей воды.

Одновременно с монтажом колонн на градирне энергоблока № 2 выполняется бетонирование фундаментной плиты водосборного бассейна.

Хорошие новости России

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Коксовая батарея № 11 переведена в трехмесячный режим разогрева второго блока

Горняк22: Коксовая батарея № 11 переведена в трехмесячный режим разогрева второго блока

Горняк22
2 дня Ago
Сегодня, 18 июня. Череповец. «Трест Коксохиммонтаж» завершил предрастопочный монтаж второго блока коксовой батареи № 11. «Северсталь» дала старт процессу временного разогрева....
Горняк22: Войска ВКО приступили к комплексным испытаниям ракеты «Ангара-А5»

Горняк22: Войска ВКО приступили к комплексным испытаниям ракеты «Ангара-А5»

Горняк22
2 дня Ago
Специалисты войск Воздушно-космической обороны России приступили к комплексным испытаниям ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» на космодроме Плесецк в Архангельской области, сообщил...
Горняк22: ОМК начала производство биметаллических листов для машиностроительных заводов

Горняк22: ОМК начала производство биметаллических листов для машиностроительных заводов

Горняк22
4 дня Ago
Объединённая металлургическая компания (ОМК) начала производство биметаллических листов с покрытием из нержавеющей стали для нефтехимической отрасли, атомного машиностроения и судостроения...

Читать по теме:

ВТОПЕ: