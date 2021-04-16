Горняк22: На Курской АЭС-2 начали бетонирование оболочки самой высокой в России градирни

На градирне энергоблока № 1 Курской АЭС-2 началось бетонирование оболочки вытяжной башни. Это будет самая высокая градирня в России — 179 метров.

«Проект башенной испарительной градирни Курской АЭС-2 предусматривает возведение 115 ярусов. Бетонирование всех ярусов будет выполняться с применением автоматизированной самодвижущейся опалубки, что значительно ускорит процесс бетонных работ и увеличит общую прочность конструкции».

«До конца 2021 года планируется забетонировать 65 ярусов оболочки и поднять конструктив градирни до отметки 105 метров», — прокомментировал ход работ начальник управления строительством Алексей Булдыгин.

Для бетонирования всей оболочки вытяжной башни потребуется около 14000 кубометров бетона.

До пятого яруса подача бетонной смеси будет осуществляться с помощью автобетононасосов. Для бетонирования шестого и последующих ярусов будетиспользоваться отработанная технология с применением грузоподъёмного крана, смонтированного в центре градирни.

Работы по бетонированию градирни выполняются специализированная строительная организация ООО «СМУ № 1» (дочернее общество АО «АСЭ»).

Работы по возведению градирни первого энергоблока начались в конце 2019 года. Началу бетонирования оболочки предшествовала установка 100 колонн наклонной колоннады и бетонирование нижнего опорного кольца — основания, на котором возводится оболочка вытяжной башни.

Полная строительная готовность градирни ожидается к 2024 году.

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