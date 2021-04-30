ГОРНЯК22 30.04.2021
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Горняк22: На Калининградском солезаводе получена первая соль

Горняк22
8 часов Ago

На строящемся в Калининградской области солезаводе ООО «Варница» получена первая соль. Поваренная соль сорта «Экстра» получена на основном технологическом оборудовании — выпарных аппаратах, разработанных и поставленных АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) в рамках контракта, заключенного в декабре 2015 г.

В настоящее время на площадке солезавода активно ведутся наладочные работы основного технологического оборудования. В рамках первого этапа по вводу объекта в эксплуатацию специалистами СвердНИИхиммаша проводятся работы по авторскому сопровождению пуско-наладочных работ, в том числе «холодные» и «горячие» испытания оборудования. После запуска одной выпарной установки на воде проведены комплексные испытания узлов и систем установки с переработкой реальных рассолов и получением первой соли.

«Физический пуск одной выпарной установки с получением соли — это ответственный и значимый этап, итогом которого стала демонстрация работоспособности как основного оборудования, так и непосредственно технологии переработки рассола. Впереди предстоит существенный объем работ в рамках следующих этапов по получению соли, строительного гипса и фармакопейной соли с достижением проектных показателей по производительности и качеству продукции», — отметил руководитель проекта Антон Огнев.

Выпарные аппараты, предназначенные для упаривания солевых рассолов, — это основное оборудование цеха получения поваренной соли. В состав установок входит оборудование по упариванию солевых рассолов, разделению суспензии, сушке и охлаждению соли. Оно изготовлено из титановых сплавов и коррозионностойких хромоникелевых сталей, что позволит предотвращать образование коррозии и эксплуатировать его в течение длительного периода времени.

На солезаводе будут перерабатываться рассолы, образующиеся при строительстве подземных газовых хранилищ, необходимых для стратегических нужд по обеспечению Калининградской области газом. Вода, закачиваемая через скважину на глубину более 1000 м, растворяет находящийся там соляной пласт, образуя пустоты-каверны — подземные резервуары. Образующийся при этом насыщенный раствор соли откачивается на солезавод, где при помощи выпарных установок производится разделение рассола на чистую воду и соль. Вода при этом возвращается обратно для дальнейшего размыва подземного соляного пласта.

АО «СвердНИИхиммаш» является первым отечественным разработчиком выпарного оборудования большой производительности и имеет значительный опыт внедрения установок такого типа. Три выпарных установки для получения соли производительностью по 180 тыс. тонн в год каждая успешно работают на ОАО «Мозырьсоль» (Беларусь) с 1980 года по настоящее время без замены основного оборудования. Установка аналогичной производительности действует в г. Яван (Таджикистан) с 1996 года.

ГОРНЯК22 30.04.2021

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