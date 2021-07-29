Горняк22: На Калининградском янтарном комбинате открылось новое ювелирное производство

В расширение переработки крупнейшее предприятие янтарной отрасли инвестировало порядка 260 млн рублей.

Новые цеха и административные помещения, занимающие 6,5 тысячи квадратов на нескольких этажах капитально отремонтированного корпуса, заработали накануне, в день рождения комбината. Современное производство позволит в два с половиной раза (до 50 тонн) увеличить нынешние объём переработки.

С прошлого года с повышенной нагрузкой работает кадровая служба предприятия. Благодаря запуску нового производства коллектив комбината, где сейчас трудится почти тысяча человек, увеличится ещё на 150 специалистов. Уже в этом году здесь было создано 132 новых рабочих места, на которые трудоустроены 80 специалистов ювелирного производства.

Справка:

«Калининградский янтарный комбинат» образован 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат — единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов.

В 2013 году комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех.

В 2020 году предприятие добыло рекордные 525 тонн янтаря, выручка предприятия составила 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 620 млн рублей.

Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.

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