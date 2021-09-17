ГОРНЯК22 17.09.2021
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Горняк22: На Ямале на реке Таз открылся рыборазводный завод

Горняк22
7 часов Ago

В поселке Тазовский начал работу рыбоводный завод. Ежегодно предприятие будет выращивать и выпускать в реку Таз порядка 1,8 млн мальков муксуна и чира. Завод предназначен для восстановления популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне. Он построен в рамках государственно-частного партнерства совместно с компанией «Транснефть».

В составе производственного комплекса Тазовского завода — 24-садковая линия, цех, административно-жилой блок и крематор для уничтожения биологических отходов. На предприятии установлено самое передовое оборудование. Одновременно со строительством завода рыбоводами отрабатывалась технология подращивания молоди в садках до более крупной навески. По результатам проведенных мероприятий специалистами научных организаций отмечена высокая выживаемость молоди муксуна и чира, а также их высокая приспосабливаемость к естественным условиям после выпуска.

ГОРНЯК22 17.09.2021

Предприятие на берегу реки Таз предназначено для подращивания молоди, выращенной на Собском заводе, самом крупном в России рыборазводном сооружении, построенном в районе российской Арктики.

Хорошие новости России

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