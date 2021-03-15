Горняк22: На Байкале запустили уникальный глубоководный телескоп

Запуск мегасайенс-установки «Байкальский глубоководный нейтринный телескоп» осуществил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Старт исследований нейтрино на Байкале — одно из центральных событий Года науки и технологий в России.

Одна из приоритетных задач Года науки и технологий в России — привлечение молодежи в исследовательскую деятельность, а также — развитие в российских регионах науки, технологий и высшего образования.

Здесь, на Байкале, в уникальном месте, развивается наука мирового уровня — наши лучшие научные институты, университеты, в том числе и региональные, объединили усилия в проекте Байкальский глубоководный нейтринный телескоп», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на торжественной церемонии запуска.

Министр отметил значимость такого рода масштабных проектов для привлечения молодежи в сферу исследований и разработок:

«Наука — один из драйверов развития территорий. Проблема многих регионов в том, что молодежь выбирает в качестве места жительства крупные агломерации, города, столичные университеты. Для того, чтобы у молодых людей был стимул развиваться на родине, необходимы такие проекты, какой мы сегодня запускаем в Иркутской области.

Молодые люди смогут участвовать в научных исследованиях и инженерно-технологических работах на передовом уровне, делать открытия, учиться, увеличивая, тем самым научно-технический потенциал своего региона и всей нашей страны.

Я признателен нашим коллегам из крупнейших институтов, из Объединенного института ядерных исследований, Института ядерных исследований РАН, которые уже не первый год очень активно работают на Байкале».

Байкальский нейтринный телескоп — это уникальный международный проект. И нам необходимо вовлекать в него образовательно-научный потенциал Иркутской области.

Для молодых ученых, которых беспокоит сохранение озера Байкал, работа в этом проекте может стать серьезным практическим опытом. Иркутск сегодня становится центром фундаментальной науки, и мы заинтересованы, чтобы научный потенциал оставался в регионе», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В мероприятии также приняли участие директор Объединенного института ядерных исследований (г.Дубна) Григорий Трубников, директор Института ядерных исследований РАН Максим Либанов, ректор Иркутского госуниверситета Александр Шмидт.

Телескоп

Глубоководный нейтринный телескоп на озере Байкал строился с 2015 года силами международной коллаборации BAIKAL-GVD. В состав соисполнителей проекта Baikal-GVD входят Институт ядерных исследований РАН, Иркутский государственный университет, Нижегородский государственный технический университет.

Участниками проекта являются Институт экспериментальной и прикладной физики Чешского Технического Университета (Чехия), Факультет математики, физики и информатики Комениус Университета (Словакия), EvoLogiсs Gmbh (Германия), Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences (Польша).

В этом году с введением в строй восьмого кластера телескопа установка догонит по объему телескоп IceCube на Южном полюсе. В перспективе планируется создание детектора объемом один кубический километр.

Нейтрино

Телескоп будет способствовать обнаружению источников нейтрино сверхвысоких энергий.

Кроме того, байкальский телескоп станет основой развития нейтринной астрономии и астрофизики.

Нейтрино — это частица, которая позволит прочитать историю Вселенной и узнать, что в ней происходило миллионы и даже миллиарды лет назад. Инструментом для реконструкции рождения и развития галактики станут именно байкальские нейтрино.

Исследования в области нейтринной астрофизики высоких энергий, нейтринной астрономии и физики нейтрино продолжатся в рамках развития проекта. Меморандум о совместном развитии проекта на льду лагеря Baikal-GVD подписали Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников. Документ подтверждает совместные намерения по поддержке существующих и созданию новых крупных физических экспериментальных установок, а также укрепление международного научно-технического сотрудничества.

Одновременно меморандум предусматривает проведение ОИЯИ и ИЯИ РАН фундаментальных исследований природных потоков мюонов и нейтрино высоких энергий, поиска магнитных монополей и частиц темной материи в экспериментах на телескопе Baikal-GVD с участием иностранных ученых.

«Меморандум определяет целевую программу и основную архитектуру развития Байкальского нейтринного телескопа лет на 15-20 вперед. Это целеполагание, принципы, на которых взаимодействует Минобрнауки России и подведомственные ему организации с ОИЯИ и другими международными организациями партнерами проекта.

Думаю, это локомотив большого состава-поезда международного проекта „Байкальский нейтринный телескоп“. Сейчас в проекте участвуют 5 стран — РФ, Польша, Словакия, Чехия и Германия.

Подписание Меморандума открывает для других зарубежных партнеров возможность присоединения к международной коллаборации», — пояснил директор Объединенного института ядерных исследований, академик РАН Григорий Трубников.

Байкал

Озеро Байкал обладает рядом преимуществ. Уникальная прозрачность байкальской воды позволяет определять направление нейтрино с наилучшей точностью. Глубина важна для защиты установки от света, оставляемого атмосферными мюонами. Толщина льда, которым озеро покрыто в течение февраля и марта, позволяет осуществлять сборку элементов глубоководного телескопа в зимний период со льда, что упрощает монтаж новых детекторов.

Сохранение экосистемы Байкала всегда было для ученых одним из приоритетов при создании телескопа. Установка не наносит вреда окружающей среде.

Детектор изготавливается из коррозионно-стойких материалов — стекла и нержавеющей стали, что способствует долговечности и экологичности конструкции.

Хорошие новости России