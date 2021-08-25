Горняк22: На Амурском ГХК установлена первая колонна пиролиза

На Амурском газохимическом комплексе начат новый этап работ — монтаж ключевого технологического оборудования. 22 августа была установлена первая колонна пиролиза — водной промывки, массой около 1,5 тысяч тонн, высотой 80,6 метра. Подготовка к подъёму тяжеловесной колонны длилась 30 дней — это время потребовалось для монтажа и настройки специальной портальной системы грузоподъёмностью 2,5 тысячи тонн.

© aghk.sibur.ru

Портальная система для установки колонны была выбрана в связи с тем, что имеет ряд преимуществ по сравнению с крановой. Прежде всего — это высокая точность позиционирования тяжеловесного груза — 1 мм, которая позволяет обеспечить оптимальную стыковку элементов крупногабаритного оборудования. Кроме того, порталы обладают возможностью внутренней синхронизации, благодаря которой подъем оборудования происходит без рывков и перекосов. Также порталы более равномерно распределяют нагрузку.

«Сборка портальной системы производилась на месте производства работ. Это выверенный и ответственный процесс, на каждом этапе которого выполнялись тщательные замеры. А перед самим подъёмом колонны проводилось тестирование системы. Вместе с тем использование такого способа подъёма позволило установить оборудование в максимально оснащённом состоянии — на колонне в горизонтальном положении были смонтированы площадки обслуживания, а это значит, что нам уже не нужно делать строительные леса для выполнения последующих работ», — комментирует старший менеджер проекта строительства установки пиролиза Амурского ГХК Азат Газнанов.

Установка колонны длилась в течение десяти часов. Подъём производился в несколько этапов: сначала был выполнен отрыв от земли на 20 см, после которого оборудование было зафиксировано в воздухе, а специалисты проверяли работу портальной системы и её готовность к выполнению последующих этапов подъёма — выводу оборудования из горизонтального положения в вертикальное и установку на фундамент. За работой вертикальных и горизонтальных конструкций всё это время следила группа геодезического контроля, с помощью высокоточного оборудования специалисты фиксировали малейшие изменения положения элементов системы.

«Сегодня мы приступили к реализации одной из ключевых вех проекта — начали монтаж крупногабаритного и тяжеловесного оборудования установки пиролиза. Этот этап открывает нам возможность для выполнения последующих технологических работ, связанных с монтажом трубопроводов и металлоконструкций, электромонтажными работами. Это позволяет нам продолжать строительство комплекса чётко в запланированные сроки», — отметил руководитель службы строительства установки пиролиза Амурского ГХК Алексей Крынов.

Всего в этом году на Амурском ГХК запланирована установка 41 единицы крупногабаритного оборудования для установки пиролиза, 13 из которых колонного типа. Портальная система будет использована для монтажа ещё одного сверхгабарита комплекса — колонны выделения товарного пропилена, масса которой составляет 968 тонн, а длина 111 метров.

Установка пиролиза Амурского ГХК станет одной из крупнейших мощностей в мире. Суммарный объем вырабатываемого этилена и пропилена составит 2,7 млн. тонн в год.

Хорошие новости России