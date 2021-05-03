Горняк22: Московский Планетарий открыл астрономическую площадку «Парк неба»

1 мая 2021 года, Московский Планетарий открыл для своих посетителей астрономическую площадку «Парк неба». Здесь собрана уникальная коллекция солнечных часов — от гигантских площадных до компактных садово-парковых.

Ни с чем не сравнимый вид вращающихся серебристых куполов башен-обсерваторий, дуги небесных сфер, индийская крылатая лестница в небо Самрат Янтра, каменное кольцо Стоунхенджа, Пирамида Хеопса, глобусы — земной и небесный, полярный зонт, геоскоп, Московский меридиан — вот лишь неполный перечень экспонатов «Парка неба» — живописного уголка истории познания Земли и неба. Здесь также расположен самый большой телескоп в Москве, предназначенный для массовых наблюдений.

Впервые в истории планетариев «Парк неба» был задуман автором первого советского школьного учебника по астрономии Михаилом Набоковым. Инструменты «Парка неба» позволяют отслеживать астрономическое положение Солнца, Луны, планет и звезд над горизонтом Москвы, а также представляют посетителям увлекательную историю развития астрономии и наук о Земле, позволяют приобрести знания и навыки, которые нигде в другом месте комплексно получить невозможно, а актуальность этих знаний не потеряна и сегодня.

В летний период в Московском Планетарии также будут проводиться дневные наблюдения Солнца в телескоп. Посетители, вышедшие в «Парк неба» после сеанса в Большом звездном зале, смогут посмотреть на Солнце в телескоп. Наблюдения будут проводиться с помощью специализированных фильтров, благодаря которым можно увидеть основные проявления солнечной активности: солнечные пятна и протуберанцы (при их наличии).

Защитные фильтры, используемые при проведении наблюдений, обеспечат их безопасность. Наблюдения планируются в зависимости от погодных условий в течение одной недели каждого месяца по понедельникам и средам. Посетители Планетария смогут присоединиться к наблюдениям после двух дневных сеансов. Точные даты, а также время наблюдений будут анонсированы накануне, исходя из погодных условий.

Кроме того, Московский Планетарий приглашает провести свидание в самом звездном и романтичном месте Москвы — на астрономической площадке «Парк неба». Свидание в «Парке неба» позволит удивить близкого человека и подарить ему незабываемые эмоции, а также вместе стать немного ближе к нашей загадочной Вселенной.

Парк неба работает с мая по сентябрь с 11.00 до 21.00. Выходной — вторник

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