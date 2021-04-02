Горняк22: Минздрав зарегистрировал лекарство на основе плазмы крови переболевших COVID

Минздрав одобрил к применению препарат специфического иммуноглобулина для лечения коронавируса, созданный на основе плазмы крови переболевших, сообщает «Ростех».

«Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат «КОВИД-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа. Он создан на основе плазмы крови переболевших москвичей — для этого столица передала 2,5 тонны биоматериала», — говорится в сообщении «Ростеха» в четверг.

В нем отмечается, что разработка холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» в ходе исследований «подтвердила безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус». Введение препарата помогает организму побороть заболевание и учит иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно. Предполагается, что препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения II и III фаз клинических испытаний, которые пройдут в том числе на базе московских стационаров.

Регистрация препарата получена по итогам успешных доклинических и первой фазы клинических исследований, которые показали безопасность иммуноглобулина, отсутствие побочных эффектов и его нейтрализующее воздействие на вирус. Регистрационное удостоверение разрешает применять «КОВИД-глобулин» пациентам в возрасте от 18 до 60 лет, отмечается в релизе.

Вторая и третья фаза исследований «КОВИД-глобулина» пройдут при участии пациентов, проходящих лечение именно в столичных стационарах. Они начнутся в начале апреля этого года. Таким образом, столица первой получит возможность использовать первый в мире зарегистрированный препарат иммуноглобулина, предназначенный для лечения именно новой коронавирусной инфекции.

Вторая и третья фазы клинических исследований займут примерно полгода, говорится в сообщении. На данный момент «КОВИД-глобулин» будет применяться только в рамках исследований в стационарах Москвы — для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания.

«В текущем году планируется переработать не менее 15 тонн плазмы — этого должно хватить, чтобы оказать помощь 10-15 тысячам пациентов», — говорится в сообщении.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что фактически Россия «одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса — пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)».

Таким образом, вслед за первой в мире вакциной «Спутник V», рядом противовирусных средств, лекарств на основе моноклональных антител, купирующих цитокиновый шторм, мы первыми зарегистрировали препарат на основе иммуноглобулинов, который поможет тяжелым пациентам, получающим лечение в условиях стационара.

Суммарный объем инвестиций холдинга «Нацимбио» в проект составит до 400 млн рублей. Основной объем средств придется на закупку сырья, оплату клинических исследований, закупку оборудования и расходных материалов.

Помимо московских учреждений здравоохранения плазму будут поставлять также Московская областная, Оренбургская, Башкирская Республиканская, Свердловская и другие станции переливания крови.

Для тех, кто перенес COVID-19 и желает сдать плазму, работает горячая линия.

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