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Горняк22: Минпромторг представил прототип электромотоцикла Aurus

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Специалисты института «НАМИ» завершили разработку прототипа первого российского электрического мотоцикла в стилистике бренда Aurus, сообщает пресс-служба Минпромторга. Кадры с новой разработкой представлены в Instagram-аккаунте ведомства.

В ведомстве уточнили, что разработанная платформа предполагает возможность создания нескольких моделей мотоциклов, некоторые из которых подходят для выполнения задач подразделений МЧС и МВД. Кроме этого, возможна разработка моделей и для свободной продажи, сообщили в Минпромторге.

Прототип мотоцикла оснащен электрическим двигателем с пиковой мощностью 140 кВт (190 л.с.). Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч составит 3,7 секунды.

Ранее сообщалось, что серийное производство и продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022-2023 гг.

ГОРНЯК22 13.03.2021

ГОРНЯК22 13.03.2021

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