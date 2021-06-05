ГОРНЯК22 05.06.2021
Хорошие новости

Горняк22: Международные резервы ЦБ России достигли исторического максимума

Горняк22
1 час Ago

Международные резервы РФ на 28 мая 2021 года выросли на 0,8% (или на $5 млрд) по сравнению с показателем на 21 мая и составили $605,9 млрд, говорится в материалах Банка России.

Международные резервы за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января 2021 года составляли 595,8 млрд долларов. В их состав входят высоколиквидные иностранные активы, в том числе монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервные позиции в МВФ и иностранная валюта.

Хорошие новости России

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