Горняк22: Международные резервы Банка России обновили исторический рекорд

Международные резервы РФ за неделю выросли на $20 млрд, составив $615,6 млрд, сообщил Банк России.

«Международные резервы по состоянию на 27 августа составили 615,6 млрд долларов и увеличились за неделю на 20,0 млрд долларов, или на 3,4%. Ключевой составляющей прироста резервов явилось получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере 17,5 млрд долларов в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов», — отмечает ЦБ.

Россия является одним из основных акционеров с правом голоса в МВФ.

Резервы при этом установили новый исторический максимум, побив рекорд, установленный в мае на уровне 605,9 млрд долларов.

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