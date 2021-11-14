Горняк22: Литейное производство запущено на Забайкальском металлургическом заводе

29 октября в посёлке Первомайский Шилкинского района Забайкальского края открыт цех литья по газифицируемым моделям.

«Забайкальский металлургический завод» — преемник Первомайского ремонтно-механического завода, существующего с 1959 года. Сейчас предприятие находится в самой активной стадии своего развития.

В новом цехе литье будет производиться по газифицируемым моделям. Точность его гораздо выше, при этом затраты на материалы и оборудование уменьшатся. В качестве материала формы используется сухой кварцевый песок без химических добавок, а упрочнение формы производится вакуумными насосами. Формовочные линии имеют возможность комплексной автоматизации всего производственного процесса, использование недорогой и простой оснастки и оборудования для финишной обработки отливок.

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