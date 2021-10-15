ГОРНЯК22 16.10.2021
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Горняк22: Лесозавод «Судома» открыл крупное производство мебельного щита в Псковской области

Горняк22
17 часов Ago

Лесозавод «Судома» (пгт Дедовичи, Псковская обл.) ввел в эксплуатацию новый производственный цех.

Производственные мощности — крупнейшие в регионе по изготовлению мебельного щита — 700 м3 продукции в месяц.

В новом цеху площадью 3 тыс. м3 будут производиться мебельный щит из древесины лиственных пород (прежде всего, березы), черновые и чистовые мебельные заготовки, мебельные детали, интерьерные отделочные и декоративные материалы. Цех оснащен новейшим высокоточным оборудованием, которое позволяет оперативно наладить серийное производство широкого ассортимента изделий.

Новое направление запускается в рамках инвестиционного проекта «Модернизация лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке древесины ООО «Лесозавод «Судома» в Псковской обл.», который Минпромторгом РФ включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. В рамках этого проекта в первом полугодии 2021 г. был открыт цех по производству топливных брикетов RUF. Общие инвестиции превышают 670 млн руб., в Дедовичах создано более ста рабочих мест.

«Лесозавод «Судома» последовательно реализует стратегию увеличения глубины переработки сырья, — заявил генеральный директор Василий Калиниченко. — Запуск производства мебельного щита позволит предприятию существенно расширить продуктовый ассортимент, выйти на новые рынки и предложить конкурентоспособную российскую продукцию с высокой добавленной стоимостью как зарубежным, так и российским заказчикам. Большой потенциал мы видим на мебельном рынке, где планируем активно развиваться. Также предприятие рассматривает выход на рынок производства фрезерованных изделий из дерева».

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