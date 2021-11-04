ГОРНЯК22 04.11.2021
Хорошие новости

Горняк22: Ленинградская область прибавила еще 1,5 тысячи га лесов

Горняк22
11 часов Ago

Более 4 миллионов деревьев высажено в лесах Ленинградской области в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», это 6,5% всех насаждений, обустроенных в России в ходе акции.

Итоги мероприятия подвел комитет по природным ресурсам Ленинградской области. Лесовосстановление в ходе экологической акции проведено на площади 1,5 тысячи га, высажены сеянцы и саженцы основных лесообразующих пород региона — ели и сосны. Работы проводились на территории всех 19 лесничеств. Центральная областная акция «Сохраним лес» прошла 11 сентября в Гатчинском лесничестве. За один день в регионе было высажено более 170 тыс. сеянцев хвойных пород на площади порядка 74 га.

По итогам 2020 года область заняла пятое место в России по объемам искусственного лесовосстановления.

Все посадки леса в регионе, как и Всероссийская акция «Сохраним лес», проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

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