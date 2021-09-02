Горняк22: «Куйбышевазот» запустил новое производство минеральных удобрений

27 августа состоялось открытие нового производства комплексного удобрения — сульфат-нитрат аммония, пуск которого позволит увеличить мощности предприятия по выпуску минеральных удобрений в рамках реализации инвестиционной программы с внедрением современных технологий. Открытие прошло в формате юбилейных мероприятий, приуроченных к 55-летию предприятия.

На производстве внедрена технология компании CFI (Chemical & Fertilizer Industry holding, Сингапур), которая позволяет обеспечивать производство, соответствующее требованиям промышленной и экологической безопасности. Мощность нового производства составит 360 тыс. тонн в год (1 100 тонн/сутки). Аналогов примененной технологии в России нет. Инвестиции в проект — 4,3 млрд рублей. Создано 42 рабочих места.

Проект реализуется с целью расширения ассортимента минеральных удобрений, предлагаемых предприятием российским и зарубежным сельхозпроизводителям, и соответствующих всем требованиям современных агротехнологий. Министерством промышленности и торговли РФ проект включен в перечень комплексных инвестиционных проектов.

Сульфат-нитрат аммония (нитросульфат) — минеральное удобрение, которое одновременно поставляет растениям азот, серу и микроэлементы, позволяя повысить эффективность растениеводства. Применение удобрения улучшает плодородие почвы и положительно влияет на рост и формирование урожая сельскохозяйственных культур по сравнению с традиционными удобрениями. При этом повышается не только урожайность, но и качество сельхозпродукции. Удобрение отличается улучшенными физико-химическими свойствами, повышенной прочностью гранул, 100% рассыпчатостью и может использоваться на всех видах почв и под все сельскохозяйственные культуры. Особенно оно востребовано в регионах, где в почвах наблюдается недостаток серы. Сера удерживает азот в почве, не давая ему вымываться быстро.

Первые образцы продукции на новом производстве были получены в 2020 году. На основе пробных партий были заложены опытные посевы с внесением сульфат-нитрат аммония на полях сельскохозяйственного предприятии АО «Печерское» (дочернее предприятие ПАО «КуйбышевАзот»). Надежным партнером в научной работе также выступает Самарский государственный аграрный университет (СамГАУ), совместно с которым «КуйбышевАзот» ведет работу над ассортиментом и качеством удобрений, а также методикой их внесения.

Александр Герасименко, Генеральный директор ПАО «КуйбышеАзот»

«КуйбышевАзот» всегда ориентируется на потребности сельхозпроизводителей, предлагая на российском рынке широкий ассортимент минеральных удобрений, удовлетворяет запросы аграриев на качественную продукцию и вносит свой вклад в развитие и продвижение современных агротехнологий. Начало производства сульфат-нитрат аммония — очередной шаг в этом направлении и важный этап в реализации инвестиционной программы и устойчивого развития компании. Сегодня «КуйбышевАзот» готов предложить на рынок экологичное удобрение, которое обладает улучшенными физико-химическими свойствами и позволяет получать богатый и качественный урожай. Конструктивное взаимодействие с предприятиями АПК помогает нам принимать участие в формировании механизмов доступности минеральных удобрений для российских сельхозпроизводителей и повышении эффективности сельского хозяйств.

ПАО «Куйбышевазот» — одно из ведущих предприятий российской химической промышленности, производит капролактам, полиамид, высокопрочные технические и текстильные нити, кордную ткань, инженерные пластики, а также аммиак и азотные удобрения. Кроме того, «Куйбышевазот» производит промышленные газы.

Хорошие новости России