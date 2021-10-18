ГОРНЯК22 18.10.2021
Хорошие новости

Горняк22: Корабль с первым в мире киноэкипажем вернулся на Землю

Горняк22
12 часов Ago

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съемок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю. Точное время касания спускаемого аппарата корабля Союз МС-18 07:35:44 по московскому времени. «Казбеки» дома.

В самом начале дня Пересильд, Шипенко и Новицкий попрощались с остающимися на МКС россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровом, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке, перешли в корабль и закрыли люки.

Проверив герметичность люков и переодевшись в аварийно-спасательные скафандры «Сокол-КВ-2», экипаж отчалил от МКС в 4.14 мск. В 6.42 мск корабль включил двигательную установку на торможение и начал сход с орбиты. После этого «Союз» разделился на отсеки, а его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. Вскоре над аппаратом раскрылся основной парашют, а в 7.35 экипаж приземлился в степи в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

После приземления поисковая группа возьмет спускаемую капсулу под охрану, затем по очереди из «Союза» поможет выбраться всем трем членам экипажа. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. Уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

Хорошие новости России

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