Горняк22: Корабль «Прогресс МС-16» пристыковался к МКС • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В соответствии с графиком полета Международной космической станции 17 февраля 2021 года в 09:26:47 мск произведена стыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16», который стартовал с космодрома Байконур 15 февраля. Операции по стыковке проводились экипажем МКС под руководством специалистов Главной оперативной группы управления.

Космический «грузовик» доставил на МКС грузы суммарной массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания её полёта в пилотируемом режиме и реализации программы научно-прикладных исследований на её борту. Среди них: 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, ремонтно-восстановительный комплект, укладки для проведения космических экспериментов по российской программе, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды и рационы питания.

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