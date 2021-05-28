ГОРНЯК22 28.05.2021
Хорошие новости

Горняк22: Контейнерный перевозчик «Маэрск» запустил грузы через Россию в обход Суэцкого канала

Горняк22
1 час Ago

Самый крупный контейнерный перевозчик — датская компания Maersk — запустила контейнеры через Россию, минуя Суэцкий канал. Теперь ее маршрут будет пролегать из Азии до Приморья на судах, а дальше — по российским железным дорогам до Новороссийска, и оттуда — в Турцию. Первые партии уже были оформлены на таможне в Приморье 24 мая. Находкинская таможня оформила 247 транзитных контейнеров, которые следовали из стран Юго-Восточной Азии в Турцию. Груз прибыл в порт Восточный (Приморский край), в контейнерах были размещены автозапчасти и полипропилен.

Новый маршрут доставки грузов из Юго-Восточной Азии в регион Черного моря и Восточного Средиземноморья через порты Восточный и Новороссийск сократил время в два раза. Отмечено, что срок доставки по железной дороге между российскими портами составляет 12 суток. Общее транзитное время с порта убытия до порта прибытия — 25-30 суток, тогда как при традиционном морском пути через Суэцкий канал 40-45 суток».

Ранее, в 2019 году компания Maersk, компания, специализирующаяся на международных контейнерных перевозках, логистике и обслуживании портовых терминалов, открыла ускоренный маршрут доставки грузов между Азией и Европой через порты Восточный и Санкт-Петербург. С начала 2021 года по этому маршруту проследовало уже 1 986 контейнеров

Хорошие новости России

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