Горняк22: Комплекс по производству 500 тыс. тонн метанола в год открыли в Тульской области

8 октября на АО «Щёкиноазот» в Тульской области отрыли третью очередь комплекса по производству метанола.

С выходом на полную мощность комплекса «Щекиноазот» объём выпуска метанола на данной установке достигнет 500 тыс. тонн в год. Новая установка позволит предприятию выйти в лидеры по объёмам выпуска метанола в России и Европе.

Создано 120 новых рабочих мест.

Инвестиции в проект составили более 21 млрд рублей.

Общая площадь территории под установкой составляет 7 га.

Новое производство отвечает последним требованиям в сфере экологии, в том числе предусмотрен автоматический контроль концентрации веществ перед направлением в атмосферу.

Первая установка метанола была запущена на предприятии в 2011 году. На тот момент это было самое современное на территории России производство метанола М-450 (мощность — 450 тысяч тонн в год). В сентябре 2018 года состоялся пуск второго комплекса по производству метанола и аммиака М-450/А-135 (мощность — соответственно 450 тысяч и 135 тысяч тонн в год).

Первый камень в строительство третьей очереди комплекса по выпуску метанола был заложен на «Щекиноазоте» в сентябре 2018 года. В сентябре 2020 года сообщалось, что стройка нового комплекса вступила в активную фазу, на заводскую площадку было завезено 95% от общего объема технологического оборудования.

В ближайшей перспективе прогнозная доля АО «Щекиноазот» на российском рынке метанола будет составлять около одной трети. Основные рынки продаж метанола для «Щекиноазота» — страны Европейского Союза (Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Венгрия, Литва, Финляндия и др.).

Компания «Щекиноазот» работает в Тульской области более 60 лет, выпускает метанол, капролактам, уротропин, сульфат аммония, ионообменные мембраны, а также продукцию бытовой химии. Объемы производства превышают 1 млн тонн продукции в год, из которых около 70% экспортируется в страны Западной и Восточной Европы, СНГ, Азии, Латинской Америки и США.

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