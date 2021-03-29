Горняк22: Компания «Северный пресс» разработала для БПЛА и легких самолетов экономичную силовую установку

Предприятие «Северный пресс», входящее в концерн «Гранит-Электрон», предложило создателям беспилотной авиации бензиновый двигатель, не имеющий аналогов в России. Как заявили разработчики на форуме «Армия-2020», этим изделием, например, можно заменить агрегаты иностранного производства.

Силовая установка, представленная на выставке, является составной частью автономного источника питания мощностью 30 кВт (АИП-30) для обеспечения энергией арктической радиолокационной станции. Двухтактный двухцилиндровый оппозитный гильзовый бензиновый двигатель внутреннего сгорания с воздушным охлаждением мощностью 55 л.с. (40 кВт) использовался в качестве привода двух генераторов по 15 кВт.

Учитывая габариты и технические характеристики устройства, а также нехватку российских аналогов в классе от 40 до 70 л.с., разработчики из «Северного пресса» предложили заменить генераторы на лопасти и оснащать этим ДВС беспилотные летательные аппараты. Тем более, что потребность в таком двигателе ощутима. Помимо БПЛА силовую установку можно будет ставить на легкие пилотируемые самолеты.

Масса ДВС в сборе без топлива составляет 21 кг, расход горючего — около 6-7 литров в час. Номинальная частота вращения — 6000 оборотов в минуту. Одна из особенностей двигателя — очень низкая вибрация, что является важным параметром при использовании на беспилотниках.

«Самое интересное — внутри устройства. Двигатель двухтактный, но из-за особой конструкции, обеспечивающей увеличение времени несимметричных фаз газораспределения в двухтактном процессе, повышается КПД. Мы подали две заявки на получение патента на изобретение. Сейчас идет экспертиза по существу», — рассказал инженер-конструктор завода «Северный пресс» Владислав Михеев.

Разработка АИП началась в конце 2018 года, производство запущено в мае 2019 года. Сейчас получен опытный образец. На серийное производство планируется выйти в 2021 году, когда пройдут испытания, присвоена литера и документация будет поставлена на учет.

Однако это только первая модификация устройства такого типа. Инженеры предварительно проработали возможность реализации наддува и увеличения мощности двигателя до 73 л.с. Также рассматривается изменение конструкции, что позволит вместо бензина использовать сжиженный природный газ. Есть потенциал для замены системы охлаждения на жидкостную или смешанную, а также пути уменьшения габаритов.

«Это наша инициативная разработка. Сейчас мы ищем партнеров. Например, довели информацию до специалистов „Вертолетов России“, — добавил Владислав Михеев. — Возможности модификации АИП довольно широкие, но пока конкретной платформы, на которую можно установить силовую установку, у нас нет. Когда появится заказчик и будут понятны потребности, мы сможем довести изделие до нужных параметров. Средства и возможности для этого у нас имеются».

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