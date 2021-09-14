Горняк22: Компания «Хендэ Мотор» открыла в Санкт-Петербурге моторный завод

Hyundai Motor 9 сентября открыла свой моторный завод в России, предприятие относится к машиностроительному подразделению Hyundai WIA, поэтому ему присвоили название «Хендэ Виа Рус» (HWR).

Новый завод располагается в Сестрорецке (Санкт-Петербург), в непосредственной близости от действующего «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», где делают модели Solaris и Creta, а также Kia Rio. Завод обеспечит создание более 500 рабочих мест. Объем инвестиций в предприятие составил 15,8 млрд рублей.

Массовое производство двигателей начнется в начале октября 2021 года. В течение первого года работы ООО «Хендэ Виа Рус» планирует выпустить 240 000 двигателей и в дальнейшем увеличить производство до 330 000 двигателей в год при трехсменном рабочем графике.

В 2021-м на заводе будут делать бензиновые двигатели Gamma объемом 1,6 литра, а с конца 2022-го — еще и Nu объемом 2,0 литра. Агрегаты пойдут на автомобили Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X российской сборки.

На HWR будут вести только мехобработку и конечную сборку двигателей, своего литейного производства не предусмотрено. Изготовление отливок алюминиевых блоков цилиндров доверят аутсорсерам — выпуск этого элемента для 1,6-литрового мотора освоит ульяновский завод мексиканской фирмы Nemak. Он же, вероятно, станет делать блоки для 2,0-литрового мотора Nu, однако картер для него HWR планирует закупать у заволжского «Росалита» группы Sollers. Выпуск коленвалов для моторов Gamma организует фирма «УАЗ-Автокомпонент» (тоже Sollers).

Локализация производства двигателей предусмотрена специальным инвестиционным контрактом, который Hyundai Motor заключила с правительством РФ в конце 2018 года.

Новый завод Hyundai станет одним из крупнейших предприятий по выпуску легковых моторов в России. По мощности он уступает только механосборочному производству АвтоВАЗа (до 900 000 агрегатов в год) и Заволжскому моторному заводу (до 450 000 двигателей в год).

Напомним, сейчас моторы Gamma для питерского автозавода Hyundai приходят в готовом виде из Китая.

Хорошие новости России