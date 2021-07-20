Горняк22: Компания «Дамате» открыла крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки

Группа компаний «Дамате» запустила крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки мощностью 303 тонны в сутки. Предприятие расположено в Нижнеломовском районе Пензенской области. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает порядка 100 позиций.

Это первое в пищевой промышленности России уникальное автоматизированное решение для хранения, комплектации и отгрузки клиентам.

Сумма инвестиций в новое производство составила 9 млрд рублей. Создано 700 рабочих мест. В целом, на предприятиях группы компаний «Дамате» в Пензенской области работает уже порядка 10 тысяч человек.

Новый завод — пример грамотного внедрения современных технологий в области автоматизации и роботизации процессов в пищевую промышленность. Здесь используются самые передовые решения в сфере глубокой переработки.

На новом предприятии создано 5 цехов: цех производства ветчинных изделий и су-видов, цех производства вареных колбасных изделий цех производства сыровяленых колбасных изделий, цех готовых полуфабрикатов и одно из главных преимуществ завода — роботизированный склад продукции.

В цехах установлено более 500 единиц оборудования, действует 13 автоматизированных производственных линий, среди которых единственные в стране линия обжарки ветчины с последующей нарезкой и линия производства сыровяленых колбас, а также роботизированная линия фаршесоставления и другие.

Вся продукция производится из 100% мяса индейки, это сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, кулинарные изделия су-вид, а также готовые к употреблению полуфабрикаты.

Планируется, что продукция глубокой переработки будет реализовываться через федеральную дистрибьюцию по всей стране. Компания уже начала экспорт колбасных изделий за рубеж, в списке первых покупателей — Армения и Узбекистан. В ближайших планах «Дамате» — расширение географии поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время идет рассмотрение заявок и переговоры с заказчиками.

В результате реализации проекта по запуску нового производства на предприятии создано 700 рабочих мест.

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