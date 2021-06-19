Горняк22: Коксовая батарея № 11 переведена в трехмесячный режим разогрева второго блока

Сегодня, 18 июня. Череповец. «Трест Коксохиммонтаж» завершил предрастопочный монтаж второго блока коксовой батареи № 11. «Северсталь» дала старт процессу временного разогрева. В отличие от батареи классического типа, в современных коксовых батареях временный разогрев производится автоматически, с помощью специального программного комплекса.

В коксовой печи зажглись горелки. В отличие от батарей классического типа, временный разогрев производится автоматически с помощью программного комплекса.

До начала сушки и разогрева специалисты «Коксохиммонтажа» смонтировали анкераж коксовой батареи, временные газопроводы и газовоздушные клапаны. Общий вес смонтированного оборудования составил 2915 тонн.

Сейчас батарея передана на сушку специалистам заказчика: им предстоит качественно и бережно просушить огнеупорную кладку батареи. Для этого температуру в ней будут поднимать постепенно до 130 градусов Цельсия в течение двух недель. После того, как кладку просушат, температуру в батарее повысят по графику разогрева до 800 градусов.

Огнеупорная кладка зажата между бронями, анкерными колоннами и контрфорсами с помощью поперечных и продольных стяжек. В условиях температурного воздействия кладка будет расти. Рост огнеупоров фиксируется 3442 пружинными блоками, которые начнут постепенно сжиматься. Монтажники будут регулировать сжатие пружинных блоков, чтобы поддержать на каждом пружинном узле строго установленную нагрузку, что позволит огнеупорной кладке обеспечить постепенный и равномерный рост. Затем предстоит наладка кантовочного механизма, который представляет собой устройство равномерного чередования потоков газогорения и отвода дымовых газов.

Согласно технологии, газ подается в каждую вторую горелку. Весь алгоритм уже знаком специалистам Заказчика, ведь первый блок КБ-11 достроен и находится в стадии горячей пусконаладки, как и основная инфраструктура агрегата.

Первый блок коксовой батареи № 11 уже достроен и находится в стадии горячей пусконаладки. Как и основная инфраструктура батареи. Временный разогрев будет продолжаться порядка трех месяцев. Следующий этап — переход на постоянный регенеративный обогрев, который будет поддерживаться на протяжении всей работы агрегата.

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