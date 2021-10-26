Горняк22: Кировский завод получил контракт на производство турбин для плавучих АЭС
Контракт на производство турбин для плавучих АЭС, предназначенных для Баимского ГОКа, получил Кировский завод. Сумма сделки составит 16,5 млрд руб.
«Киров-Энергомаш» (КЭМ, входит в Кировский завод) получил заказ на производство паротурбинных установок (ПТУ) мощностью 58 МВт каждая для четырех плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ), рассказали «Ъ» источники на рынке. «ОКБМ Африкантов» (входит в «Атомэнергомаш» — машиностроительный дивизион «Росатома») заключило договор с КЭМ как с единственным поставщиком, поскольку остальные участники фактически бойкотировали тендер, говорят собеседники «Ъ».
На конкурс подавалась только одна заявка от КЭМ. Стоимость контракта с учетом шефмонтажа турбин, участия в их пусконаладке и швартовных испытаниях — 16,5 млрд руб. (с НДС), что на 0,24% ниже максимальной цены, следует из материалов тендера. Комплект ПТУ (по две турбины) для первого ПЭБа должен быть готов в 2023 году, для остальных — в 2024, 2025 и 2027 годах соответственно.
«Росатом» строит ПЭБы по 106 МВт каждый для энергоснабжения Баимского ГОКа (медно-золотой проект KAZ Minerals) на Чукотке. Стоимость строительства ПЭБов на реакторах РИТМ-200 — 190,2 млрд руб. с НДС. «Росатом» обещает запустить их к 2027 году.
На контракт также претендовал консорциум «Силовых машин» Алексея Мордашова и УТЗ (входит в холдинг «Ротек»), но там сочли цену заниженной минимум на 17%, ссылаясь на подорожание металла (см. «Ъ» от 28 сентября). «Росатом» отклонил жалобы «Силмаша» и УТЗ. Источники «Ъ» утверждали, что цена 16,5 млрд руб. была сформирована еще в 2018 году. Причем «Росатом» почти не изменил габариты корпусов по сравнению с первым ПЭБ «Академик Ломоносов», что позволило бы увеличить цену ПТУ. Габариты не удалось существенно уменьшить, поскольку «поджимают сроки», поясняет другой источник «Ъ». Первые два корпуса построит китайская верфь за $226 млн, третий и четвертый — Балтийский завод (см. «Ъ» от 13 сентября).
Директор по судостроению и ОПЭБ «Атомэнергомаша» Владимир Аптекарев сообщил «Ъ», что компания «в целом удовлетворена» итогом конкурса. «С учетом крайне сжатых сроков проекта нам дорог каждый день, — говорит он.— А заключение договора на поставку турбин позволяет нам переключить внимание на следующие этапы работы над проектом».
«Я никак не оцениваю итоги конкурса, так как его не было», — заявил «Ъ» председатель советов директоров АО «Ротек» и УТЗ Михаил Лифшиц. Он уточнил, что у компании «нет планов подавать жалобы в ФАС, так как с точки зрения внутренних регламентов уважаемого заказчика нарушения их внутренних закупочных процедур не обнаружено». Господин Лифшиц прогнозирует, что сроки выполнения контракта сдвинутся минимум на год, а цена в процессе выполнения вырастет минимум на 30%. В «Силмаше» и на Кировском заводе не ответили на запрос «Ъ».
Проект обещает быть непростым для Балтзавода и «Росатома» с учетом крайне жестких сроков сдачи и строительства корпусов для ПЭБов на верфи в Китае, у которой отсутствует такой опыт, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Цена контракта находится на грани рентабельности, и с учетом рисков, связанных с ростом цен на металл, заказ может быть убыточным для КЭМ, хотя укрепление рубля и дает возможность несколько улучшить экономику в части расходов на импортные компоненты», — полагает он. КЭМ — основной подрядчик Балтзавода по проектам строительства атомных ледоколов, добавляет эксперт, и с учетом создания на предприятии испытательного стенда заинтересованность КЭМ в заказе на турбины выше, чем у других претендентов, несмотря на взаимные финансовые претензии и суды с Балтзаводом.