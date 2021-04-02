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Горняк22: Камчатка на втором месте по темпам роста строительства на Дальнем Востоке

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

Камчатский край занял второе место по темпам роста строительства на Дальнем Востоке по итогам 2013 года. Об этом сообщил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин во время ежегодного отчета о результатах деятельности Правительства Камчатского края.

«В 2013 году в Елизово сдан новый детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, в Озерной открыта современная школа. Объем вводимого жилья и социальных объектов вырос почти на 15%. В прошлом году в крае сдано 82,5 тыс. кв. метров (это более 1100 квартир)», — сказал глава региона.

Он отметил, что основной объем жилищного строительства в крае по-прежнему составляет сейсмостойкое жилье.

«В прошлом году подрядчики выполнили основные работы по строительству 3 домов в рамках 2-ой очереди микрорайона на Северо-Востоке в Петропавловске-Камчатском. В этом году завершаются работы по строительству еще двух домов в том районе. В июле все пять домов будут сданы: 136 семей отпразднуют новоселье. А к декабрю на Северо-Востоке достроят еще 7 домов на 517 квартир, — отметил Владимир Илюхин. — Кроме того, большую работу удалось провести по расселению общежитий и обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В рамках долевого строительства в прошлом году мы построили для них более 180 квартир. К августу этого года, только в рамках программы расселения общежитий, на Индустриальной будут сданы еще 118 квартир. Так что новоселья в 2014-ом году будут массовыми».

Губернатор края также отметил, что в последние годы на Камчатке активно развивается малоэтажное строительство. В прошлом году в крае построено около 24 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Объем малоэтажного строительства за последние годы вырос более чем, в три раза.

«Вместе с тем отмечу, что строительство инженерной инфраструктуры на вновь выделенных участках во многих районах затягивается. В этом году мы предусмотрели средства на инфраструктуру для всех районов в рамках госпрограммы по энергоэффективности, однако ряд муниципальных образований до сих пор не предоставил программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Обращаю внимание глав районов (а таких у нас 6) о необходимости в кратчайшие сроки подготовить планы и начать строительство инженерной инфраструктуры», — сказал глава региона.

ГОРНЯК22 02.04.2021

Губернатор Камчатского края подчеркнул, что активное жилищное строительство начинается и в районах Камчатки: многоквартирный жилой дом сдан в Усть-Камчатске, сейчас там строится еще два многоэтажных дома, впервые новое жилье введено в северном селе Манилы, завершается строительство двух домов на Командорах и в Эссо, строятся дома в Козыревске. Строительство жилого фонда предусмотрено и в рамках Государственной программы социально-экономического развития Корякского округа. В этом году в округе начнется строительство еще 2 жилых домов (в селах Хаилино и Каменское), а также фельдшерско-акушерских пунктов.

«В Тигиле строится этно-культурный комплекс, а в Тиличиках, Тымлате и Хаилино вскоре начнется строительство небольших типовых физкультурно-оздоровительных комплексов. Первые два ФОКа в селах должны быть сданы до конца года», — добавил Владимир Илюхин.

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