Горняк22: «КАМАЗ» представил самый большой российский карьерный самосвал

На крупнейшей специализированной бизнес-площадке, открытой на период с 20 по 22 апреля в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве, ведущая машиностроительная компания представляет КАМАЗ-65807-0000002-90 — самый большой российский карьерный самосвал полной массой 95 т и грузоподъёмностью 65 т. Грузовик разработан и изготовлен в Научно-техническом центре «КАМАЗа».

Это уже второй представитель нового семейства автомобилей в камазовской линейке настоящих карьерных самосвалов. Первая модель этого ряда — КАМАЗ-65805 была презентована на аналогичной выставке в октябре 2020 года. Дебютировавший прошлым летом 60-тонный автомобиль КАМАЗ-65805, как и новая модель — 65-тонный КАМАЗ-65807, предназначен для транспортировки скальной и горной породы в средних и малых карьерах в районах с умеренным и холодным климатом. Семейство будет состоять из карьерных самосвалов с колёсной формулой 8×4 и 10×6, грузоподъёмностью от 45 до 70 тонн.

Как пояснил главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра компании Сергей Назаренко, в силу своих технических характеристик новейшая разработка компании — КАМАЗ-65807 обеспечивает лучшие показатели в отрасли. Длина самосвала — 11040 мм, ширина — 3500 мм, высота — 4100 мм. При этом, несмотря на свои внушительные размеры, машина обладает манёвренностью на уровне самосвалов 8×4.

Под капотом КАМАЗ-65807 установлен новый рядный 12-литровый дизельный двигатель КАМАЗ Р6 (910.10-550), экологического класса «Евро-5», мощностью 550 л.с. Коробка передач представляет собой гидромеханический семиступенчатый автомат, что для карьерной техники в таком классе грузоподъёмности является самым подходящим решением, т.к. позволяет переключать передачи без разрыва потока мощности.

Колёсная формула автомобиля — 10×6. Три задних моста — ведущие. При этом две первые оси и последний задний мост — управляемые, то есть их колёса поворачиваются. Такое решение позволяет повысить манёвренность автомобиля при работе в карьере. На ведущие колёса приходится более 72% сцепного веса автомобиля, что выше, чем у дорожных самосвалов 8×4, и практически достигает показателей самосвалов 6×4. Это обеспечивает высокие показатели проходимости автомобиля, в том числе и по мокрой дороге внутри карьера.

Задние ведущие мосты представляют собой полноценный тридем, то есть распределение крутящего момента происходит в равной пропорции между ними. Самосвальная платформа с днищем и боковинами из специальной стали увеличенной толщины используется для погрузки больших и твёрдых глыб горной породы. Благодаря её обогреву отработавшими газами двигателя решён вопрос с примерзанием мокрого зимнего грунта. Кузов, угол наклона которого равен 50 градусам, имеет специальный защитный козырёк над кабиной, защищающий водителя, агрегаты и узлы самосвала от падения скальной породы. Объём самосвальной платформы в скальном исполнении — 30 куб.м. Внутренняя ширина самосвальной платформы — три метра.

MiningWorld Russia — это наиболее представительная по составу участников и посетителей международная выставка машин и оборудования для горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленности в России.

Хорошие новости России