Горняк22: КАМАЗ показал 18 новинок

В Москве, на международной специализированной выставке «Строительная техника и технологии-2014» КАМАЗ представил 18 образцов наиболее востребованной в сфере строительства автотехники.

Все машины соответствуют международным экологическим стандартам.

Экспозиция на стенде сформирована таким образом, чтобы каждый участник и потенциальный потребитель смог найти машину под свои запросы. Условно модельный ряд строительной автотехники можно разделить на две группы: самосвалы и автобетоносмесители – в первой, автокраны и автогидроподъемники – во второй.

Впервые на выставке представлен тягач нового поколения – KAMAZ M1842 (5490), созданный КАМАЗом в сотрудничестве со стратегическим партнером – немецкой компанией Daimler AG.

Центром экспозиции можно считать самосвал КАМАЗ-6520 (6×4), который является базовой моделью в семействе «тяжелой» строительно-дорожной техники. Машина обладает грузоподъемностью 20 тонн. Для работы в сложных дорожных условиях создана полноприводная версия базовой модели – КАМАЗ-6522-RG (6×6). Помимо этих машин посетители выставки могут увидеть автопоезд составленный из самосвала КАМАЗ-6520 и прицепа НЕФАЗ-8560.

На стенде также представлен самосвальный полуприцеп НЕФАЗ-9509 грузоподъемностью свыше 31 тонны, оснащенный универсальным сцепным устройством, которое позволяет присоединять его к тягачам отечественного и зарубежного производства.

Посетители СТТ-2014 могут изучить автобетоносмесители, автокраны и автогидроподъемник на шасси КАМАЗ, а также необычные модели с кран-манипуляторными установками.

Отдельно на стенде КАМАЗа представлены усовершенствованные автомобили, работающие на компримированном природном газе – метане. Сегодня они пользуются особенным интересом у потенциальных потребителей спецтехники.

За 13 лет проведения выставка «Строительная техника и технологии» стала крупнейшей в мире среди ежегодных выставок строительной техники и оборудования. Ведущие производители и поставщики строительной отрасли представляют здесь свои новейшие разработки и самые актуальные технологические решения.

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