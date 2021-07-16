ГОРНЯК22 16.07.2021
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Горняк22: КАМАЗ подвёл производственные итоги июня и полугодия

Горняк22
14 часов Ago

Производство ПАО «КАМАЗ» завершило первое полугодие 2021 года, выпустив 21 352 машкомплекта, что на 28 процентов выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В июне автомобильный завод, финишное производство «КАМАЗа», изготовил и сдал для отгрузки потребителям 4 382 машкомплекта (АППГ — 3 193 ед.). Всего с начала года выпущено 21 352 машкомплекта (+28%, АППГ — 16 647 ед.).

В июне завод двигателей «КАМАЗа» и совместное предприятие «КАММИНЗ КАМА» выпустили 4 647 двигателей и силовых агрегатов (АППГ — 3 527 ед.), за полугодие — 23 209 (+25,5%, АППГ — 18 497 ед.).

Также в июне отгружено запасных частей на 3,07 млрд руб., а всего за полугодие — на 15,5млрд рублей (АППГ — 2 и 11 млрд руб. соответственно).

Хорошие новости России

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