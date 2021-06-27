Горняк22: «КАМАЗ-мастер» представил спортивный грузовик поколения К5

Сегодня в Набережных Челнах на площадке перед зданием генеральной дирекции КАМАЗа состоялась презентация спортивного грузовика «КАМАЗ» нового семейства К5. В мероприятии приняли участие генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров КАМАЗа Сергей Чемезов, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, представители команды «КАМАЗ-мастер» и камазовцы.

«КАМАЗ силен традициями и стремлением быть в числе лидеров, в характере камазовцев — всегда держать руку на пульсе, расти и развиваться. Один из результатов развития и движения компании и команды „КАМАЗ-мастер“ вперед мы сегодня видим здесь — это новый спортивный грузовик „КАМАЗ“ семейства К5», — отметил Сергей Когогин. Руководитель компании подчеркнул, что новый спортивный грузовик разработан параллельно с серийными автомобилями «КАМАЗ» семейства К5 и получил новый дизайн. Дебют спортивного грузовика с новым обликом должен стать уверенным шагом к узнаваемости бренда «КАМАЗ» на мировой арене, приблизить новый модельный ряд компании к зарубежным покупателям, укрепить авторитет новой автотехники «КАМАЗ».

Работа по созданию нового спортивного грузовика семейства К5 — КАМАЗ-435091 — шла в течение всего 2020 года и продолжилась сразу после возвращения команды «КАМАЗ-мастер» с «Дакара-2021». Совершенно новый спортивный грузовик вобрал в себя весь опыт выступлений предыдущих лет. Измененный облик кабины станет частью заводской маркетинговой программы продвижения нового семейства грузовиков ПАО «КАМАЗ» на международном и внутреннем рынке грузовых автомобилей.

По словам заместителя директора команды по производству и развитию Сергея Савостина, конструкторы «КАМАЗ-мастера» при разработке и конструировании новой машины руководствовались предстоящими изменениями в техническом регламенте FIA, который принимается для планируемого с 2022 года грузового зачета Чемпионата мира по внедорожным ралли.

После презентации автомобиль отправится в Омск на старт ралли «Шелковый путь-2021». Вести новую машину будет действующий чемпион ралли «Дакар» Дмитрий Сотников со своим победным экипажем.

Спортивный грузовик КАМАЗ-435091 колесной формулы 4×4 способен развивать максимальную скорость до 165 км/ч. Габаритная длина — 6900, высота — 3300, ширина — 2550. Снаряженная масса автомобиля без топлива — 8600 кг. Полная масса автомобиля — 10 200 кг. КАМАЗ-435091 оснащен рядным шестицилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом и промежуточным охлаждением. Коробка переменных передач — автоматическая. Рабочий объем двигателя — 12,98 л. Вместимость топливного бака — 950 л. Тип колес — дисковые алюминиевые с системой регулирования давления в шинах. Шины — Goodyear ORD 375/90 R22,5. Тип тормозных механизмов — барабанные.

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