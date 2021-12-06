Горняк22: Женская сборная России по лыжам вырывает победу в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная России по лыжным гонкам победила в эстафете 4×5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. В финишной схватке Вероника Скворцова обошла соперниц из Швеции и Норвегии.

В состав команды вошли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Они показали результат 41 минута 19 секунд.

Также сегодня серебряную медаль завоевала мужская сборная России.

Упорная борьба за лидерство шла с первых минут дистанции. Немка и норвежка довольно быстро, ещё на первом круге, разорвали пелетон, но Юлия Ступак упорно шла в пятёрке лидеров.

Так она и закончила свой этап, выполнив основную задачу: не отпустить норвежек.

Наталья Непряева на втором этапе сразу взяла высокий темп, вышла вперёд и начала разгонять гонку, изматывая лидирующую группу. Отстали спортсменки Финляндии и Германии, вперёд всё дальше уходили Норвегия, Россия и Швеция.

На третьем этапе Татьяна Сорина, как и во вчерашней «разделке», оказалась вместе с самой сильной норвежкой Терезой Йохауг, но на этот раз бежала впереди. Татьяна отбила все атаки титулованной норвежки, не дала ни единой возможности шведке Эббе Андерсон выйти вперёд и передала эстафету первой.

На четвёртом этапе за сборную России бежала Вероника Степанова. 20-летняя лыжница, которая с этого сезона тренируется в составе взрослой команды. Она дебютировала на Кубке мира в конце прошлого сезона, ещё будучи юниоркой, но среди взрослых совершенно не затерялась. Норвежка Хелене Фоссесхолм предложила рваный темп, то сбивая скорость, то пытаясь на подъёме сбросить русскую и шведку.

На выкате на равнину уже щведка Олссон оказалась впереди, но и это было не всё! Степанова сохранила силы именно на финиш, накатила шведку, оторвалась и в финишном створе ушла от обеих соперниц.

Последний раз наша женская сборная выигрывала эстафету на Кубке мира в 2004 году, 17 лет назад.

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