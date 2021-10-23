Горняк22: Изготовлен прототип ядерного топлива для первой в мире АЭС малой мощности с реактором РИТМ-200Н

На Машиностроительном заводе в Московской области (АО «МСЗ»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») изготовили опытную тепловыделяющую сборку с ядерным топливом для реактора РИТМ-200Н, который будет установлен в первой в мире наземной атомной станции малой мощности (АСММ) в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия).

Строительство АСММ позволит преодолеть основные инфраструктурные ограничения запуска перспективных коммерческих проектов на территории Северо-Якутской арктической зоны и обеспечит стабильность энергоснабжения и цен на электрическую энергию. Электрическая мощность станции составит не менее 55 МВт, срок службы незаменяемого оборудования — до 60 лет.

В основе проекта сооружения АСММ в Якутии — референтная технология Росатома с реакторами РИТМ-200, спроектированными с учетом многолетнего опыта эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота. 21 октября 2020 года флагманский ледокол нового поколения «Арктика» с такими реакторами вошел в состав атомного флота, он уже работает на трассах Северного морского пути. Еще четыре установки «РИТМ-200» будут установлены на строящихся ледоколах проекта 22220.

Координацию и финансирование работ в рамках инвестиционного проекта «Разработка активной зоны для реакторной установки РИТМ-200 атомной станции малой мощности» осуществляет АО «ТВЭЛ». За реализацию проекта АСММ в Республике Саха (Якутия) отвечает АО РАОС.

Строительство АСММ в Якутии будет завершено в 2028 году, АО «МСЗ» приступит к изготовлению головных ТВС для неё в 2025 году, а изготовление активной зоны запланировано на 2026 год. Перед постановкой на серийное производство опытная топливная кассета, изготовленная в АО «МСЗ», а также макеты топлива РИТМ-200Н пройдут комплекс необходимых дореакторных испытаний.

Атомные станции малой мощности (АСММ) — одно из перспективных направлений деятельности Госкорпорации «Росатом». АСММ предназначены для удалённых районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, в которых нецелесообразно сооружение более мощных АЭС. Станции малой мощности имеют целый ряд очевидных преимуществ, связанных непосредственно с энергетической составляющей. В их числе — обеспечение энергонезависимости труднодоступных территорий, а также экологически чистое, безуглеродное производство энергии.

Для спавки:

Машиностроительный завод (АО «МСЗ»; г. Электросталь) — один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Завод производит ТВС для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600,800, ВК-50, ЭГП-6, порошки и топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».www.elemash.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

В этом году компания отмечает свой юбилей — 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.

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