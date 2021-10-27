ГОРНЯК22 27.10.2021
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Горняк22: Италия получила партию гражданских прицелов «Швабе»

Горняк22
2 часа Ago

В рамках долгосрочного дистрибьюторского соглашения предприятие холдинга «Швабе» поставило компании Aurora International прицелы для охоты, спортивной стрельбы и страйкбола.

В перечень вошли гражданские модели постоянной и переменной кратности производства Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ). Заказчик получил коллиматорные и оптические прицелы ПК1, ПК-4, ПУ3,5×22, ПО1,5×4,5-16-01 и ПО4×24 в двух модификациях, семейство последних, в частности, известно и популярно в стрелковом сообществе уже более полувека.

«В Италию мы направили прицельную оптику, а также ряд кронштейнов для ее установки. Общий объем партии превысил 300 единиц. В ближайшее время планируем организовать еще ряд поставок и расширить перечень доступных на рынке ЕС моделей», — отметил генеральный директор НПЗ Антон Клоков.

Сегодня компания Aurora International входит в число ключевых экспортных партнеров НПЗ. Взаимодействие с компанией направлено на продвижение отечественной гражданской продукции в ЕС. По оценке специалистов предприятия, поставки, запланированные в регион в этом году, существенно превосходят показатели 2020-го.

Хорошие новости России

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