Горняк22: Индия готова начать переговоры с Россией о строительстве газопровода

Индийские власти готовы начать переговоры с Москвой о продлении газопровода, который Россия планирует построить в Китай, до индийской границы.

Правительство нового премьер-министра Индии Нарендры Моди нацелено на расширение числа источников нефти и газа для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Express. В связи с этим индийская делегация в ходе следующего саммита БРИК, назначенного на июль 2014 года, намерена вынести вопрос о продлении нового газопровода на повестку дня.

В случае осуществления подобного проекта, этот газопровод станет одним из самых длинных в мире, отмечает издание.

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