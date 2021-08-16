Горняк22: Грузооборот морских портов России за январь-июнь 2014 года увеличился на 6,5%

Грузооборот морских портов России за январь-июнь 2014 года увеличился на 6,5% — до 303,1 млн тонн

Грузооборот морских портов России за январь-июнь 2014 года увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 303,1 млн.тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов.

Объём перевалки сухогрузов составил 135,7 млн. т (+13,6%), в том числе: угля — 56,6 млн. т (+15,3%), грузов в контейнерах — 23,4 млн. т (+7,8%), черных металлов — 12,2 млн.т (+5,1%), зерна — 10,0 млн.т (рост в 3,4 раза), минеральных удобрений — 7,2 млн.т (+18,8%), грузов на паромах — 3,7 млн.т (+15,8%), металлолома — 2,4 млн.т (+45,7%) и лесных грузов — 2,3 млн.т (+1,7%). Объём перевалки руды сократился до 2,9 млн.т (-19,0%) и цветных металлов — до 1,6 млн.т (-22,1%).

Объём перевалки наливных грузов составил 167,4 млн. т (+1,4%), в том числе: сырой нефти — 96,1 млн.т (-7,6%), нефтепродуктов — 63,0 млн.т (+16,5%) и сжиженного газа — 6,4 млн.т (+13,9%).

Экспортных грузов перегружено 243,4 млн. т, что на 8,9% больше аналогичного периода прошлого года, импортных грузов — 21,7 млн. т (-5,9%), транзитных — 24,2 млн. т (+7,9%), каботажных — 13,8 млн. т (-11,9%).

Хорошие новости России