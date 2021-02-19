Горняк22: «Гранат Био Тех» запустил в Московской области производство двусторонних игл • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Горняк22: «Гранат Био Тех» запустил в Московской области производство двусторонних игл

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Компания «Гранат Био Тех» запустила в Дубне Московской области первое в России серийное производство полного цикла двусторонних игл с камерой визуализации для забора венозной крови. Новые мощности позволяют выпускать 80 млн игл в год. Запуск нового производства снизит долю импорта на этом рынке в России до 50%.

Предприятие запустило серийное производство двусторонних игл с камерой визуализации для взятия венозной крови, которые являются частью системы изготовленной из пластмассы, состоящей из вакуумной пробирки, держателя и двусторонней иглы.

Общий бюджет проекта по созданию нового производства составил 487 млн рублей.

ГОРНЯК22 19.02.2021

Камера визуализации на игле помогает медперсоналу правильно определять момент попадания иглы в вену пациента, снизив возможные болезненные ощущения, образование гематом и травм. Конструкция игл неразборная, что исключает возможное разъединение элемента и инфицирование медицинских работников при заборе крови.

По данным компании, в России отсутствует производство игл с камерами визуализации полного цикла. Отечественный спрос на эту продукцию удовлетворяется за счет поставок из Китая, США и стран ЕС.

В июне 2019 года Фонда развития промышленности (ФРП, под управлением ВЭБ.РФ) предоставил «Гранат Био Тех» льготный заём по программе «Комплектующие изделия» в размере 389 млн рублей на закупку современного оборудования.

Компания будет поставлять иглы напрямую и через дистрибьютеров в клинико-диагностические лаборатории, станции переливания крови и другие медицинские учреждения, занимающиеся забором, хранением, транспортировкой и исследованием крови.

«Гранат Био Тех» занимается производством современных одноразовых медицинских изделий из пластмасс для лабораторной диагностики. Компания образована в 2016 году инициативной командой профессионалов в области лабораторной диагностики и производства полимерной упаковки.

ГОРНЯК22 19.02.2021

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