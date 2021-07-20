Горняк22: ГПА-32 «Ладога» успешно прошли комплексные испытания на второй линии Амурского ГПЗ

На второй технологической линии Амурского ГПЗ завершены пуско-наладочные работы и проведены комплексные испытания второй пары газоперекачивающих агрегатов «Ладога». Оборудование подготовлено к эксплуатации и обеспечению транспорта газа.

По завершению монтажных и пусконаладочных работ, после успешно проведенных 72-х часовых испытаний, оборудование, изготовленное на Невском заводе, передано эксплуатирующим службам заказчика. В ходе испытаний в режиме «Магистраль», проводившихся под контролем сервисных инженеров «РЭП Холдинга», была подтверждена согласованная работа всех систем ГПА в рабочем диапазоне в условиях эксплуатации газоперерабатывающего завода.

ГПА «Ладога» являются ключевым оборудованием дожимных компрессорных станций Амурского ГПЗ и предназначены для компримирования и дальнейшей подачи метановой фракции с завода в магистральный газопровод «Сила Сибири». В конструкции ГПА «Ладога» применены технические решения, которые обеспечивают надежность работы оборудования при низких температурах и сейсмичности до восьми баллов. Контракт на поставку 12 ГПА-32 «Ладога» для шести технологических линий Амурского ГПЗ был подписан в конце 2017 года. 9 июня 2021 года была запущена в работу первая линия Амурского ГПЗ с двумя ГПА-32 «Ладога» в составе технологической цепочки. Продолжается монтаж еще четырех газоперекачивающих агрегатов. Окончание поставки оборудования для Амурского ГПЗ планируется в 2022 году.

Справка: Высокотехнологичный газоперекачивающий агрегат «Ладога» на базе индустриальной газовой турбины 32 МВт отличается высокой степенью надежности и эксплуатационной готовности, низким уровнем выбросов углекислого газа и азота, значительным ресурсом работы, в том числе в сложных климатических условиях. «Ладога» относится к классу промышленных газотурбинных установок с длительным ресурсом и широкими возможностями по сервисному обслуживанию на объектах эксплуатации. Производится на предприятиях «РЭП Холдинга» с 2009 года на основе стандартов API.

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) строится в районе г. Свободного Амурской области и после выхода на полную мощность станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м природного газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий. Товарной продукцией Амурского ГПЗ помимо очищенной метановой фракции, являются этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Инвестором, заказчиком и эксплуатирующей организацией Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»).

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