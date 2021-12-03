Горняк22: Головной универсальный ледокол «Арктика» завершил испытания

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Арктика», построенный на Балтийском заводе (входит в ОСК), завершил программу ходовых испытаний и взял курс на акваторию Северного морского пути.

Последние пять месяцев судно находилось на гарантийном ремонте, в ходе которого были выполнены работы по замене гребного электродвигателя правого борта, ревизии винторулевого комплекса, донно-бортовой арматуры и окраске корпуса судна.

В ходе заводских ходовых испытаний, проходивших в акватории Финского залива, судно полностью подтвердило соответствие проектным характеристикам. В ближайшее время атомоход приступит к своим основным обязанностям — осуществлению проводок судов по Северному морскому пути.

Универсальный атомный ледокол «Арктика» — головное судно проекта 22220. Атомоходы этого проекта являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. В ближайшие годы ледоколы проекта 22220 должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

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