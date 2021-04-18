Горняк22: Географы МГУ получили патент на изобретение «Парусная энергетическая установка»

Ученые научно-исследовательской лаборатории возобновляемых источников энергии географического факультета МГУ получили патент на изобретение «Парусная энергетическая установка». Она предназначена для выработки энергии в прибрежных зонах, у морских побережий, речных берегов, на озерах и в лагунах.

Разработка ученых МГУ представляет собой катамаран с парусом, под днищем которого закреплена гидротурбина. Плавучая парусная установка движется благодаря якорю и системе маневрирования парусами по определенному маршруту, то есть совершает циклические движения в заданном угловом интервале. Таким образом парусное судно преобразует энергию двух сред — воздушной и водной. Оно движется под действием ветра, а движение в водной среде заставляет вращаться гидротурбину и вырабатывать электроэнергию. Эта электроэнергия может использоваться непосредственно на катамаране или передаваться по кабелю на берег.

Использование такой конструкции может быть эффективно в тех ситуациях, когда строительство ветровых или гидроэлектростанций сложно или невозможно в принципе. Например, при недостатке гидроэнергетических или ветроэнергетических ресурсов на суше; в рекреационной или природоохранной зоне, где возведение энергетических объектов исключено или, как минимум, нежелательно; на территориях с высокой плотностью инфраструктуры, где строить уже негде; в зонах сложных инженерно-геологических условий.

В этих ситуациях можно рассмотреть вариант возведения ветростанции в акватории (так называемой офшорной ветростанции). Но и здесь есть свои сложности, например: при больших глубинах или если акватория принадлежит охраняемой или рекреационной зоне, поскольку офшорная станция — это всегда крупная конструкция, влияющая на всю экосистему; также если инженерно-геологические условия сложны для возведения фундаментальной конструкции.

«В этих ситуациях разработанная нами плавучая парусная установка не имеет альтернативы. Дополнительным плюсом является мобильность установки. Ее можно легко перебрасывать по воде в зависимости от изменения потребностей в энергии. В нашей стране использование таких установок перспективно на Крымском и Кавказском побережьях Черного моря, на побережье Каспийского моря. Там, помимо прочего, вода не замерзает, и установку можно эксплуатировать круглый год», — рассказал сообладатель патента, к.г.н., научный сотрудник лаборатории возобновляемых источников энергии географического факультета МГУ Кирилл Дегтярев.

Запатентованную учеными МГУ установку можно использовать многофункционально. В частности, аккумулировать энергию непосредственно на борту, сделать станцию зарядки. Сам катамаран при этом возможно приспособить для рекреационных целей — оборудовав плавучее кафе или место для прыжков в воду и купания в открытом море. Поскольку катамаран движется по некоторой траектории, то пребывание на борту можно рассматривать и как своего рода небольшую экскурсию вдоль берега.

В марте-апреле 2021 года разработчики провели расчеты и испытания макета установки, в ходе которых она была усовершенствована. Ученым удалось добиться существенного повышения ее скорости, что означает, соответственно, и большее количество вырабатываемой энергии.

«Впереди более точные расчеты энергетической и экономической эффективности, проведение натурных испытаний. Только после этого можно будет рассматривать установку как потенциальный коммерческий продукт. Следующие стадии работы сопряжены уже с довольно высокими затратами, требующими поиска и привлечения грантов либо инвесторов, готовых финансировать проекты на стадии НИОКР, и мы намерены продвигаться дальше в этом направлении», — поделился Кирилл Дегтярев.

Схема работы устройства была описана в статье сотрудников лаборатории К.В. Чекарева, К.С. Дегтярева, А.М. Залиханова и Д.А. Соловьева «Парусная энергетическая установка, преобразующая энергию потоков двух сред», опубликованной в журнале «Окружающая среда и энерговедение» (№ 3/2020, стр. 39-46).

Информация и фото предоставлены пресс-службой географического факультета МГУ

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