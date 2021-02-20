Горняк22: «Газпромнефть-Сахалин» приступила к бурению на шельфе Арктики

«Газпромнефть-Сахалин» (дочерняя компания «Газпром нефти») начала бурение новой разведочной скважины на Долгинском нефтяном месторождении на шельфе Печорского моря. Программа работ, которую выполнит компания в межледовый период 2014 года, предусматривает бурение одной скважины глубиной 3,5 тыс. м и проведение полного комплекса геологических исследований. При разработке параметров программы был подробно проанализирован опыт выполнения работ на шельфе Печорского моря, в том числе на расположенном в относительной близости Приразломном месторождении, оператором по освоению которого также является «Газпром нефть».

К реализации проекта на Долгинском месторождении привлечены сервисные компании Schlumberger, Weatherford и ряд других. Полученные результаты позволят сформировать дальнейшую программу изучения месторождения и подготовиться к разведочному бурению в межледовые периоды ближайших лет.

Бурение и испытание скважины в 2014 году будет выполняться при помощи самоподъемной буровой установки (СПБУ) GSP Saturn, прибывшей на месторождение в середине июня и установленной непосредственно на дно моря. Платформа имеет необходимые допуски для выполнения буровых работ на шельфе северных морей, прошла дополнительную модернизацию и все необходимые аудиты, проведенные международными и российскими специализированными организациями. Их заключения свидетельствуют о полной готовности СПБУ Saturn к бурению разведочной скважины в Печорском море.

Для строительства скважины будут применяться передовые технологические решения. В частности, в процессе бурения используются экологически безопасные буровые растворы на водной основе. Роторная управляемая система автоматического поддержания вертикальности скважины позволит сократить время бурения и количество бурового шлама. Для реализации принципа «нулевого сброса» весь отработанный буровой раствор и шлам будут вывозиться на сушу для дальнейшей утилизации. Инновационная внутрискважинная технология дает возможность ускорить исследование перспективного пласта и провести высокоточные измерения максимально безопасным и эффективным способом. Ряд используемых технологий применяется в России впервые.

В течение всего периода работ вокруг платформы будет нести круглосуточное дежурство аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев». Оно и четыре других зафрахтованных для выполнения сопутствующих бурению операций судна оснащены системой динамического позиционирования (DP-2), которая позволяет надежно удерживать корабль на одной точке даже при наличии ветра и волн. Для осуществления вертолетного сообщения с районом работ Долгинского месторождения был расширен пункт пропуска через государственную границу в аэропорту Варандей, который ранее функционировал только для полётов на платформу «Приразломное».

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Справка:

Платформа Saturn имеет необходимые допуски на осуществление буровых работ на арктическом шельфе. В 2009 году платформа прошла полную модернизацию, включающую монтаж современного бурового и судового оборудования, а также специальную подготовку для работы в северных широтах в условиях существенных ветровых и волновых нагрузок. С 2009 года СПБУ Saturn имеет допуск Нидерландов и Дании на осуществление буровых работ на шельфе Северного моря, что свидетельствует о её соответствии современным международным стандартам промышленной и экологической безопасности. В 2013 году платформа осуществляла буровые работы на одном из проектов компании Wintershall в Северном море.

В апреле 2014 года завершилась очередная инспекция платформы организацией American Bureau of Shipping (АВS, Американское бюро судоходства), которая подтвердила соответствие установки всем необходимым требованиям и стандартам для выполнения безопасного бурения скважин. О готовности СПБУ к работам в арктических широтах также свидетельствуют результаты проверки, проведенной специалистами Lloyd’s Register — компании, являющейся мировым лидером по осуществлению независимых технических инспекций морских буровых установок. В мае 2014 года аудитор подтвердил, что все приготовления, необходимые для эксплуатации установки в суровых климатических условиях, были выполнены. Кроме того, в конце мая 2014 года Ростехнадзор провел выездной аудит платформы, установив, что буровая установка отвечает всем требованиям российского законодательства в сфере промышленной и экологической безопасности.

Долгинское нефтяное месторождение расположено в центральной части Печорского моря в 120 км к югу от архипелага Новая Земля и в 110 км к северу от материкового берега. Месторождение открыто в 1999 году, глубина моря в этом районе составляет 35-55 метров. На месторождении проведены сейсморазведочные работы методом 2D в объёме более 11 тыс. погонных км, а также сейсмические исследования методом 3D на площади 1,6 тыс. кв. км. Выполнено бурение трех разведочных скважин — двух Северо-Долгинских и одной Южно-Долгинской. В 2014 году будет пробурена четвертая разведочная скважина — Северо-Долгинская № 3. В настоящее время извлекаемые запасы месторождения оцениваются более чем в 200 млн тонн нефтяного эквивалента.

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