Горняк22: «Газпром» рассчитывает на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» в 2021 году • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Запуск «Северного потока — 2» в эксплуатацию должен состояться в 2021 году. Об этом, по информации СМИ, свидетельствуют данные «Газпрома». В Госдуме подчеркнули, что ожидания компании объективны, поскольку газопровод готов более чем на 90%. Наряду с этим глава МИД Германии Хайко Маас призвал критиков этого проекта задуматься о том, что отказ от СП-2 лишит Европу возможностей оказывать влияние на Россию.

«Газпром» ожидает, что ввод в эксплуатацию трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2» состоится в 2021 году. Как сообщают СМИ, об этом говорится в презентации к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий ПАО «Газпром» Владимира Вавилова на межотраслевом мероприятии «Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли».

На данный момент компания — оператор строительства Nord Stream 2 AG ведёт работы по укладке веток газопровода в территориальных водах Дании. Этим занимается российское судно «Фортуна», которое в декабре 2020-го завершило строительство небольшого участка газопровода, расположенного в исключительной экономической зоне Германии.

Как сообщал ТАСС, начальник отдела по работе с инвесторами «Газпрома» Антон Демченко в рамках телефонной конференции с инвесторами заявил, что возможный срок окончания строительства датского участка — апрель 2021 года.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии. К настоящему времени уложено более 2300 км из 2460 км.

«Ничто не мешает достроить «Северный поток — 2». Осталось буквально немного, фактически только участок в территориальных водах Дании. Береговая инфраструктура почти готова. Мне кажется, это совершенно реальная задача, я думаю, что так и будет. То, что заявляет «Газпром» вместе с другими акционерами о сроках окончания работ по прокладке газопровода, на мой взгляд, более чем реально», — заявил RT заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских.

Между тем попыток помешать завершению строительства газопровода из России в Германию не оставляют в Соединённых Штатах Америки. Так, американцы предусмотрели санкции в отношении участников процесса строительства согласно законам «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe’s Energy Security Act — PEESA), «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), а также в рамках собственного оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начался 1 октября календарного 2020-го).

При этом в начале февраля сенаторы из Республиканской и Демократической партий внесли в конгресс США законопроект «О привлечении России к ответу за злонамеренную деятельность». В одном из параграфов документа говорится о том, что госсекретарь США должен убедить Берлин отказаться от участия в строительстве «Северного потока — 2».

«Также подчеркнуть неприемлемость участия в проекте, который будет поддерживать правительство, ответственное за убийство своих граждан из-за привлечения ими внимания к коррупции и другим злоупотреблениям, и при этом сделает Европу более зависимой от дестабилизирующего и ненадёжного руководства РФ», — говорится в законопроекте.

При этом позицию санкционного давления на газовый проект не разделяют в Германии. Бывший канцлер Герхард Шрёдер подчеркнул, что завершение строительства СП-2 в интересах не только ФРГ, но и всей Европы. Он также напомнил, что российская сторона всегда пунктуально выполняла свои обязательства по поставкам.

«Увязывать это с какими-либо другими вопросами я считаю абсолютно ошибочным. Я рад тому, что правительство ФРГ ясно заявило: «Северный поток — 2» служит нашим интересам, мы хотели бы, чтобы он был достроен», — говорил он.

В свою очередь, действующий министр иностранных дел Германии Хайко Маас указал, что США требуют от Берлина остановить прокладку трубопровода, при этом сами в это время «увеличивают поставки тяжёлой нефти из России».

«Тот, кто в принципе ставит под вопрос «Северный поток — 2», должен также задуматься как минимум о том, какие геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы», — заметил дипломат.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских, комментируя слова Мааса, назвал проект «безусловным благом для Европы», указав, что газопровод положительно повлияет на весь бизнес-сектор континента.

«Министр иностранных дел Германии думает о своём народе, о своих предпринимателях, чтобы им лучше жилось, чего не скажешь о чиновниках других государств», — пояснил собеседник RT.

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