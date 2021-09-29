Горняк22: «Газпром» подписал 15-летний контракт с Венгрией на поставку газа

«Газпром» и Венгрия согласовали поставку газа до конца 2036 года.

Церемония подписания договора прошла в Будапеште.

«Газпром» в своем сообщении пояснил, что подписаны два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию между «Газпром экспортом» и MVM CEEnergy Ltd. Суммарный объем контрактов — до 4,5 миллиарда кубометров, срок действия каждого из них — 15 лет.

Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через десять лет.

Ежегодно, с 1 октября, в Венгрию будут поставлять 4,5 млрд кубометров. 3,5 млрд — из «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию. И 1 млрд кубометров — через Австрию. До последнего времени основные поставки осуществлялись через Украину.

Накануне церемонии свое заявление распространило Министерство иностранных дел Украины.

«Украина удивлена и разочарована сегодняшним решением Венгрии по поводу подписания в Будапеште нового долгосрочного контракта с российским „Газпромом“. Такое решение венгерская сторона приняла с целью поставки газа в обход Украины», — говорится в заявлении МИД Украины.

Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.

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