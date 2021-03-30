ГОРНЯК22

Хорошие новости

Горняк22: «Газпром нефть» разработала уникальную технологию подготовки нефти с использованием ультразвука

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Научно-Технический Центр «Газпром нефти» и «Славнефть-Мегионнефтегаз» завершили испытания первой в России технологии подготовки нефти, основанной на использовании промышленного ультразвука.

Технология обеспечивает разделение водонефтяной эмульсии на нефть и воду под воздействием ультразвуковых волн. Процесс происходит непосредственно в трубопроводе, без использования специализированных резервуаров для сепарации. Новая технология позволяет более чем на 30% снизить расход деэмульгаторов* по сравнению с традиционными методами, а также применять химреагенты российского производства вместо дорогостоящих импортных аналогов.

Специалисты Научно-Технического Центра «Газпром нефти» провели исследования ультразвуковых эффектов, электромагнитного излучения, низких, высоких и сверхвысоких частот, электрогидравлического удара. В лабораторных испытаниях также участвовали ученые Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина и инженеры-физики НПО «Волна». В результате было выявлено, как воздействуют различные силовые поля на разрушение водонефтяных эмульсий, чтобы обеспечить наиболее эффективный процесс подготовки воды и нефти.

Испытания, проведенные на промысле «Славнефть-Мегионнефтегаза», подтвердили высокую экономическую эффективность новой технологии и возможность ее тиражирования на других активах компании.

Хорошие новости России

Похожая запись

Хорошие новости

Горняк22: Компания «Северный пресс» разработала для БПЛА и легких самолетов экономичную силовую установку

Мар 29, 2021
Хорошие новости

Горняк22: Для авиации создается электроника нового поколения

Мар 29, 2021
Хорошие новости

Горняк22: В Московской области запущено производство ЭВМ

Мар 28, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Алтайский край получил новую партию вакцины от коронавируса

Мар 30, 2021
Общество

Горняк22: В Суэцком канале ждут прилива, чтобы сдвинуть застрявший контейнеровоз

Мар 30, 2021
Общество

Горняк22: В Ирландии всех туристов отправят на 10-дневный карантин в «ковидные отели»

Мар 30, 2021
Алтайский край

Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar