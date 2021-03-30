Горняк22: «Газпром нефть» разработала уникальную технологию подготовки нефти с использованием ультразвука

Научно-Технический Центр «Газпром нефти» и «Славнефть-Мегионнефтегаз» завершили испытания первой в России технологии подготовки нефти, основанной на использовании промышленного ультразвука.

Технология обеспечивает разделение водонефтяной эмульсии на нефть и воду под воздействием ультразвуковых волн. Процесс происходит непосредственно в трубопроводе, без использования специализированных резервуаров для сепарации. Новая технология позволяет более чем на 30% снизить расход деэмульгаторов* по сравнению с традиционными методами, а также применять химреагенты российского производства вместо дорогостоящих импортных аналогов.

Специалисты Научно-Технического Центра «Газпром нефти» провели исследования ультразвуковых эффектов, электромагнитного излучения, низких, высоких и сверхвысоких частот, электрогидравлического удара. В лабораторных испытаниях также участвовали ученые Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина и инженеры-физики НПО «Волна». В результате было выявлено, как воздействуют различные силовые поля на разрушение водонефтяных эмульсий, чтобы обеспечить наиболее эффективный процесс подготовки воды и нефти.

Испытания, проведенные на промысле «Славнефть-Мегионнефтегаза», подтвердили высокую экономическую эффективность новой технологии и возможность ее тиражирования на других активах компании.

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