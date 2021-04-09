Горняк22: Газпром нефть начала производить авиатопливо JET A-1 по международным стандартам

Омский НПЗ «Газпром нефти» приступил к производству востребованного в международной авиации топлива JET A-1 для реактивных и турбовинтовых двигателей. Таким образом, ассортимент авиационного топлива «Газпром нефти» расширился: традиционно на НПЗ компании производится авиакеросин марки ТС-1, используемый на российском рынке. Первая партия JET A-1 «Газпром нефти» уже доставлена партнерам в странах Азиатского региона.

Реализацию JET A-1 осуществляет авиатопливный оператор компании «Газпромнефть-Аэро». Новое высококачественное топливо «Газпром нефти» соответствует международным авиационным стандартам и сертифицировано по правилам технического регламента Таможенного союза.

Михаил Антонов, директор дирекции переработки нефти и газа «Газпром нефти»: «Благодаря реализации программы модернизации и развития Омского НПЗ мы увеличиваем выход светлых нефтепродуктов, тем самым расширяя ресурсную базу, необходимую для выпуска новой, востребованной рынком продукции. Первые поставки JET A-1 уже осуществлены в страны Азиатского региона, а в перспективе мы планируем осуществлять поставки нашего нового авиатоплива и в европейские аэропорты».

Справка

«Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций 700 млрд рублей до 2025 года. В рамках первого этапа модернизации были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей. «Газпромнефть-Аэро» — дочернее предприятие компании «Газпром нефть», осуществляющее реализацию авиационного топлива и заправку воздушных судов «в крыло» в 297 аэропортах в 71 стране мира. Клиентами «Газпромнефть-Аэро» являются свыше 150 российских и иностранных авиакомпаний.

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