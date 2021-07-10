Горняк22: «Габриэль-Хеми» завершила строительство завода суперконцентратов в России

Австрийская семейная компания «Габриэль-Хеми» сообщила о завершении строительства своего российского завода, которое было начато в июне 2018 года. Предприятие расположено в индустриальном парке «Ворсино» на территории площадью 27,5 тыс. м², в 90 километрах от Москвы.

Первоначальные производственные мощности предприятия составляют около 2 тыс. т суперконцентратов (мастербатчей) красителей для пластмасс в год. Постепенно и после дальнейших этапов строительства при необходимости мощности участка могут быть увеличены до 20 тыс. т в год.

Ранее компания сообщала, что в связи с постоянно растущим спросом на суперконцентраты на российском рынке, а также в соседних странах, таких как Азербайджан, Казахстан и Белоруссию, было принято решение инвестировать около 6 млн евро в современное производство мастербатчей в России.

Два дополнительных экструдера компаундов обеспечивают более предсказуемое и гибкое время выполнения заказа, что положительно сказывается на сроках доставки и транспортировки к клиентам. Планируется, что в течение 2021 года будет установлена система подводного гранулирования, которая увеличит срок службы ножей и тем самым упростит работу производственному персоналу.

Отмечается, что новое производство не только является современным, но и предлагает улучшенные условия труда для своих сотрудников, а также более высокие складские помещения, что упрощает хранение продуктов компании. Производство «Габриэль-Хеми» в России имеет эффективную систему очистки с замкнутой системой водоснабжения, является экологически чистым производством и отвечает концепции устойчивого развития компании.

«Габриэль-Хеми» имеет свои представительства в Австрии, Чешской Республике, Германии, Венгрии, Италии, Польше, Испании и Великобритании, с общей численностью сотрудников около 600 человек. Дочернее предприятие «Габриэль-Хеми» работает в России более 14 лет.

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